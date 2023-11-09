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Роман Костомаров вышел на красную дорожку со своей супругой

15:37
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Спортсмен посетил церемонию вручения премии "Больше чем звезды"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вместе со своей супругой Оксаной Домниной в среду, 8 ноября, посетили церемонию вручения премии OK! Awards "Больше чем звезды".
Костомаров опубликовал трогательное видео с выписки

Как отмечают "Известия", супруги прошлись по красной ковровой дорожке. Спортсмен отказался от комментариев.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса медикам пришлось провести фигуристу ампутацию.

В больнице спортсмен провел семь месяцев. После выписки Костомаров записал трогательное видео, в котором поблагодарил боровшихся за его жизнь врачей.

10 сентября Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне в протезах. Фигурист опубликовал в соцсетях видео с подписью - "Идём, бежим, а теперь и плывём. Только вперёд".

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