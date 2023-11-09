Европарламент выступил против изъятия у россиян машин и личных вещей

Целый ряд стран ЕС пригрозил такой конфискацией

Европейский парламент в четверг, 9 ноября, принял резолюцию, в которой указал на чрезмерность изъятия у россиян личных вещей и автомобилей в рамках ограничительных мер.

Документ призывает Еврокомиссию пересмотреть предложенное ранее толкование санкций, которое оправдывает изъятие и конфискацию личного имущества и транспортных средств, предназначающихся только для личного использования.

Европарламентарии сочли, что "такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", сообщает "Интерфакс".

После разъяснения Еврокомиссией вопросов применения антироссийских санкций ряд государств запретил въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в России. В Финляндии решили этим не ограничиваться и усилили контроль границы с Норвегией для остановки транзита автомобилей из России через норвежскую территорию.

В таможне Литвы заявили, что на территории Евросоюза находятся тысячи и десятки тысяч автомобилей, зарегистрированных в России, а потому Брюсселю нужно продумать единый подход к решению этого вопроса.

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