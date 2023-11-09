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Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят

15:39
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Об этом рассказали в Кремле

Ключевые форматы общения президента России Владимира Путина с гражданами — прямая линия и большая пресс-конференция — в 2023 году будут объединены. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подтвердил, что по данному вопросу в администрации президента "определились" — принято решение, что "это будет совмещенный формат", сообщает РИА Новости.

Песков не стал называть конкретную дату этого мероприятия, подчеркнув лишь, что оно непременно пройдет до конца года, а также пообещав, что точный день "своевременно сообщим".

Ранее в администрации главы государства подтверждали, что большая пресс-конференция Путина в 2023 году не отменяется, ее проведут — "такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения".

По прямой линии конкретики тоже не было, хотя Дмитрий Песков подтверждал еще летом, что подготовка к прямой линии с российским лидером уже ведется — "мы готовимся к ней потихоньку".

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