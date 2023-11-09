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"Роскосмос" определил сроки развертывания группировки "Грифон"

15:47
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Система мониторинга Земли будет состоять из 136 космических аппаратов

Четыре экспериментальных образца малых спутников "Грифон" будут запущены в 2024 году. Основная группировка будет развернута в 2025-2026 годах, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

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Как сообщалось ранее, разрабатываемая сейчас в России система мониторинга Земли "Грифон" будет состоять из 136 космических аппаратов. Они будут действовать на базе 16-юнитовых платформ. Один юнит - базовый элемент при создании наноспутников, это "кубик" размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, передает РИА Новости.

Ранее стало известно содержание совместного заявления президентов России и Казахстана, принятого по итогам переговоров Путина и Токаева в Астане. В документе, в частности, сказано, что стороны будут прилагать усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы в отношении космических объектов.

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