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Премьер Палестины сравнил число жертв конфликтов в Газе и на Украине

16:05
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Израиль ведет войну против мирного населения

За прошедший месяц количество погибших граждан Газы превысило общее число жертв среди гражданского населения почти за два года украинского кризиса. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

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По словам политика, власти Израиля ведут войну не против боевиков радикального движения ХАМАС, а против мирных жителей палестинского анклава.

"10 тысяч погибших палестинцев всего лишь за 30 дней. Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине", - заявил Штайе, чьи слова приводит РИА Новости.

Рассуждая о возможности дипломатического урегулирования конфликта, глава правительства призвал мировое сообщество отказаться от политики двойных стандартов и подчеркнул, что гарант прекращения огня – создание независимого и суверенного государства Палестина.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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