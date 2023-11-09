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Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян

16:22
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Оттока желающих служить по контракту в стране не наблюдается

Число желающих служить в Вооруженных силах России по контракту растет. Оттока не наблюдается, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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По данным Медведева, с 1 января 2023 года на контрактную службу в ряды ВС России принято около 410 тысяч человек. Зампред Совбеза подчеркнул, что работа по привлечению россиян на службу по контракту будет продолжена и в следующем году, передает ТАСС.

Дмитрий Медведев побеседовал с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Зампред Совбеза 9 ноября посетил полигон Алабино в Московской области. Он напомнил командованию, что необходимо уделять особое внимание своевременной выплате денежного содержания военнослужащим.

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