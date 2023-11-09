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Россия применила на Украине уникальное оружие

17:07
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Ракеты поражают цели на малой высоте и на больших расстояниях

ВС России применили на Украине уникальное оружие. Использован ЗРК С-400 в тандеме с самолетом А-50, пишет Military Watch Magazine. Эксперты отмечают, что ракеты способны поражать цели на малой высоте и на больших расстояниях - такими возможностями не обладает ни одна другая система ПВО в мире.

Появились сообщения о применении Россией С-400 в зоне СВО
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Об оригинальном применении российскими военными систем ПВО на Украине стало известно 7 ноября. ЗРК большой дальности С-400 был использован для стрельбы ракетами с активным радиолокационным самонаведением на конечном участке. А для большей точности его  объединили с бортовым комплексом дальнего радиолокационного обнаружения и управления самолета А-50.

Эксперты поясняют, что ракета 40Н6 - уникального класса. У нее неповторимая траектория, поднимающаяся на экстремальную высоту в ближнем космосе перед снижением к цели. Это обеспечивает ей беспрецедентные возможности – в частности, позволяет нейтрализовать цели на высоте всего 5 метров от земли. В результате подразделения С-400 могут поражать самолеты и крылатые ракеты на малой высоте и на больших расстояниях – результаты, недостижимые для других систем ПВО.

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