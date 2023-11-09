Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы"

Сервисами воспользовались свыше 150 тысяч москвичей

Год назад в столице было открыто бесплатное мультиформатное пространство "Молодежь Москвы". За это время там провели более трех тысяч мероприятий. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сервисами пространства воспользовались свыше 150 тысяч москвичей в возрасте от 14 до 35 лет.

"Самые востребованные локации – конференц-зал, творческая студия и контент-ферма", – сообщил Собянин, отметив, что площадка была обустроена с учетом пожеланий молодежи.

Добавим, что пространство "Молодежь Москвы" работает ежедневно с 10 до 20 часов.

Напомним, более двух миллионов человек посетили Московский урбанистический форум в этом году. Кроме деловой программы, были выставки, посвященные городским мега-проектам, красочные шоу, модные показы, спортивные игры, концерты и спектакли.

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