ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы"

17:07
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Сервисами воспользовались свыше 150 тысяч москвичей

Год назад в столице было открыто бесплатное мультиформатное пространство "Молодежь Москвы". За это время там провели более трех тысяч мероприятий. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сервисами пространства воспользовались свыше 150 тысяч москвичей в возрасте от 14 до 35 лет.

"Самые востребованные локации – конференц-зал, творческая студия и контент-ферма", – сообщил Собянин, отметив, что площадка была обустроена с учетом пожеланий молодежи.

Добавим, что пространство "Молодежь Москвы" работает ежедневно с 10 до 20 часов.

Напомним, более двух миллионов человек посетили Московский урбанистический форум в этом году. Кроме деловой программы, были выставки, посвященные городским мега-проектам, красочные шоу, модные показы, спортивные игры, концерты и спектакли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Площадка "Молодежь Москвы"
Площадка "Молодежь Москвы"
Площадка "Молодежь Москвы"
Площадка "Молодежь Москвы"
Площадка "Молодежь Москвы"
Площадка "Молодежь Москвы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.