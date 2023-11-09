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Неизвестный расстрелял бывшего вице-спикера Европарламента в Мадриде

17:36
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Причины нападения не выяснены

Покушение на бывшего вице-спикера Европарламента Алехо Видаля Куадраса совершено в центре Мадрида. Неизвестный выстрелил в испанского политика. Как сообщила газета ABC, инцидент произошел в районе Саламанка.

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Местные власти сообщают, что политика доставили в больницу, он в сознании. Какими мотивами руководствовался злоумышленник, пока не выяснено.

Алехо Видалю Куадрасу 78 лет. Он занимал пост заместителя главы Европейского парламента с 1999 по 2014 год. С 1991 по 1996 год Куадрас являлся лидером консервативной Народной партии Каталонии.

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