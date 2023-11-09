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Российская ПВО уничтожила воздушную цель в районе Севастополя

18:15
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Все оперативные службы наготове

Российская противовоздушная оборона уничтожила воздушную цель над Черным морем в районе Севастополя. Об этом сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развозжаев.

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По данным губернатора, цель ликвидировали военные "буквально 10 минут назад". Это произошло над морем, на внешнем рейде.

Развозжаев подчеркнул, что все оперативные службы наготове. Контроль воздушной обстановки продолжается. Губернатор призвал горожан доверять только проверенным официальным источникам информации.

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