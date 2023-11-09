В Ленобласти спасли застрявшую между рельсами лису

На помощь пришли неравнодушные очевидцы

Кадры спасения лисы, которую зажало между рельсами. Все произошло на железной дороге в Ленобласти.

Ситуация по аналогии с историей про Белого Бима с Черным ухом. Но на помощь успели прийти неравнодушные очевидцы. И достали хищницу из ловушки. У нее перебиты задние лапы, есть подозрение на перелом позвоночника.

Волонтеры везут лису в центр спасения диких животных и надеются, что у Рыжего Бима все будет благополучно.

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