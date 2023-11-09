ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ленобласти спасли застрявшую между рельсами лису

18:34
  • четверг
  • 09 ноября 2023

На помощь пришли неравнодушные очевидцы

Кадры спасения лисы, которую зажало между рельсами. Все произошло на железной дороге в Ленобласти.

Ситуация по аналогии с историей про Белого Бима с Черным ухом. Но на помощь успели прийти неравнодушные очевидцы. И достали хищницу из ловушки. У нее перебиты задние лапы, есть подозрение на перелом позвоночника.

Волонтеры везут лису в центр спасения диких животных и надеются, что у Рыжего Бима все будет благополучно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лиса застрявшая между рельсами
Лиса застрявшая между рельсами
Спасли застрявшую между рельсами лису
Спасли застрявшую между рельсами лису
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.