Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности принимает заявки

Его организует Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив

С 1 по 21 ноября 2023 года проходит шестой ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив.

Принять участие в зачете сможет любой желающий, начиная со школьников младших классов, выбрав один из уровней сложностей: базовый или продвинутый.

Помимо индивидуального и семейного зачетов, впервые будет проведен олимпиадный зачет для школьников 7-11 классов, который состоится 3 ноября.

Подробности и регистрация доступны на сайте проекта finzachet.ru.

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