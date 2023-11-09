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Продолжается регистрация на участие в конкурсе "Разноцветные капли - 2023"

18:41
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Подать заявку можно на сайте рисуюводу.рф

До 27 ноября 2023 года осуществляется регистрация на участие эколого-просветительском общероссийском конкурсе детских тематических рисунков "Разноцветные капли - 2023", посвященном вопросам бережного отношения к водным ресурсам.

Конкурс проводит Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодого поколения и пропаганду экологических знаний водоохраной тематики

Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет, подав заявку на сайте рисуюводу.рф.

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