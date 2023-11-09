В МИД допустили возможность разрыва дипотношений с США

Инициатором будет не Россия

В отношениях России и США – острейший кризис, не имеющий аналогов в прошлом. Учитывая нынешнее поведение Вашингтона, возможно понижение уровня дипломатических отношений – вплоть до их разрыва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что сейчас сторонам необходимо тщательно выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Именно так, по словам Рябкова, настраивает МИД и другие федеральные органы российская власть.

Однако со стороны американцев, к сожалению, наблюдается череда безответственных эскалационных шагов, заявил замминистра в интервью RTVI. Рябков отметил: учитывая нынешнее поведение Вашингтона можно допустить все, что угодно. Может быть как понижение уровня дипотношений, так и их разрыв, считает замглавы МИД.

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