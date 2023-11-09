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В МИД допустили возможность разрыва дипотношений с США

18:58
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Инициатором будет не Россия

В отношениях России и США – острейший кризис, не имеющий аналогов в прошлом. Учитывая нынешнее поведение Вашингтона, возможно понижение уровня дипломатических отношений – вплоть до их разрыва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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Дипломат подчеркнул, что сейчас сторонам необходимо тщательно выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Именно так, по словам Рябкова, настраивает МИД и другие федеральные органы российская власть.

Однако со стороны американцев, к сожалению, наблюдается череда безответственных эскалационных шагов, заявил замминистра в интервью RTVI. Рябков отметил: учитывая нынешнее поведение Вашингтона можно допустить все, что угодно. Может быть как понижение уровня дипотношений, так и их разрыв, считает замглавы МИД.

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