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ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма

19:18
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Данных о пострадавших нет

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить теракт на российской территории. Средства ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.

Украина разместит на юге страны ракетные комплексы "Нептун"
Российская система ПВО сбила украинскую ракету "Нептун"

По данным военного ведомства, цель была обнаружена 9 ноября около 17:40 мск. Противокорабельная ракета "Нептун" была сбита дежурными средствами ПВО у побережья Крымского полуострова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что российская противовоздушная оборона уничтожила воздушную цель. По данным губернатора, цель ликвидировали военные над морем, на внешнем рейде.

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