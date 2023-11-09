ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма

Данных о пострадавших нет

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить теракт на российской территории. Средства ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, цель была обнаружена 9 ноября около 17:40 мск. Противокорабельная ракета "Нептун" была сбита дежурными средствами ПВО у побережья Крымского полуострова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что российская противовоздушная оборона уничтожила воздушную цель. По данным губернатора, цель ликвидировали военные над морем, на внешнем рейде.

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