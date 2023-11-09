В Венгрии заявили о необходимости новой стратегии в отношении Киева

Текущая стратегия провалилась

Будапешт считает, что Евросоюз должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку нынешняя провалилась. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. Он уточнил, что такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС. Пересмотра требуют и действующие сейчас правила пересечения россиянами границ стран европейского сообщества. Во всяком случае, так считают парламентарии этого объединения.

Зубные щетки у россиян не отнимать, авто не конфисковывать - европейские парламентарии сегодня призвали еврокомиссию пересмотреть жесткие требования для въезда в ЕС. Особо активные страны просят притормозить с конфискацией личного имущества. Потому что - и это даже прописали в резолюции - такое чрезмерное рвение дискредитирует весь Евросоюз. Но дискредитируют его и будущие члены. Украина, которая только вчера получила от Еврокомиссии одобрение, а сегодня выступила с собственной трактовкой национального вопроса.

"В переговорах с ЕС не стоит вопрос о защите русского меньшинства. В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке", - заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Они, конечно, попирают те самые европейские ценности, за которые они же и отвечают. Ведь в европейской хартии обозначено, что языковой элемент должен быть сохранен у всех народов страны. Получилась ситуация, когда и румыны, и молдаване, и венгры - и другие народы, населяющие территорию Украины, оказываются вне закона. Подобная ситуация должна повлечь определённые санкции в отношении Украины. Европейский союз не стерпит. И, соответственно, украинские власти получат очень такой мощный подзатыльник", - отметил политолог Антон Бредихин.

Смущают такие настроения даже американских политиков. На предвыборных дебатах Вивек Рамасвами объявил, что киевский режим "прославляет нациста в своих рядах": "Украина не является образцом демократии. В своих рядах они прославляли нациста благодаря этому комику в штанах-карго, человеку по имени Зеленский".

У Евросоюза после вступления Украины точно разболеется голова, предупреждает Варшава. Там уже несколько месяцев считают убытки от соседей. И буквально блокируют Украине европейский путь. На трех пограничных пунктах польские дальнобойщики уже несколько дней как не пропускают украинские большегрузы. Украинцы за рулем демпингуют, в итоге доходы поляков стремительно падают. Через КПП протестующие пропускают только один грузовик в час.

Нервная обстановка и в самом Киеве. В руководстве - раскол. После провала в зоне СВО Зеленский махом увольняет своих военачальников. И пытается убедить западных партнеров, что успехи на фронте вот-вот придут. Но их не будет, признался французской "Либерасьон", один из штурмовиков украинской теробороны. Потому что - и в этом уверена украинская армия - Запад поставил Киеву слишком мало оружия.

"Без поддержки с воздуха наступать практически невозможно. Все говорят о F-16, но пока они не появились на украинской земле, мы рискуем остаться вообще без танков", - пишет издание.

А еще где-то застряли 130 тысяч минометных и танковых снарядов, 15 тысяч комплектов шлемов, бронежилетов - украинские журналисты выпустили новое расследование об очередной растрате. Три контракта о закупке боеприпасов стоили больше двух миллиардов гривен. Но ничего из обещанного ВСУ не получили. В деле оказалось замешано неожиданно много посредников из других стран.

Схемы поставок были, мягко говоря, не прозрачными, что, впрочем, не помешало украинскому минобороны подписать контракты и тут же перевести стопроцентный аванс. Такую смелость, выяснили репортеры, могли себе позволить только на высшем уровне.

Вставать в ряды армии рядовые украинцы не спешат. Видео из Житомира: на кадрах - военком, который пытался вручить повестку. Однако молодой человек всего парой ударов отбился от мобилизации. И даже успел скрыться в неизвестном направлении.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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