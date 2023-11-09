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Мишустин обсудил поддержку льготной ипотеки

22:23
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей

Восемь миллиардов рублей выделят отечественным предприятиям аграрного комплекса на приобретение сельхозтехники. Об этом заявил на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин. 

Уже в ближайшее время в регионы поставят почти шесть тысяч российских и белорусских тракторов. Фермеры их смогут купить по фиксированным ценам и со скидками. Эту разницу компенсируют из бюджета.

Обсудили цифровую трансформацию обрабатывающих производств, которая поможет достичь технологического суверенитета. В приоритете реализация пяти ключевых проектов. В том числе внедрение искусственного интеллекта и отечественных средств защиты информации. Ещё один важный вопрос - поддержка льготной ипотеки.

"Выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей. Сегодня на их исполнение направим дополнительно 95 млрд рублей. Около 46 млрд из них пойдут на семейную ипотеку, 41 млрд – на самую востребованную – льготную ипотеку", - отметил Мишустин.

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