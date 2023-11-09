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В Омске после ДТП столб упал на коляску с ребенком

22:26
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Обошлось без пострадавших

Дорожное происшествие в Омске, которое чудом закончилось без тяжелых последствий. Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в столб. Опора рухнула на коляску с семимесячным ребёнком.

Мать уже думала о самом страшном, но грудничок не пострадал. Ребёнка вытащили без единой царапины. Водитель тоже не пострадал. Но не сразу смог объяснить прибывшим на место сотрудникам ГИБДД, что произошло.

По словам очевидцев, автомобиль вылетел с дороги, перепрыгнув через бордюр и газон, а после влетел в столб. Сотрудники ДПС составили на виновника аварии административный протокол.

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Последствия ДТП в Омске
Последствия ДТП в Омске
Последствия ДТП в Омске
Последствия ДТП в Омске
Последствия ДТП в Омске
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