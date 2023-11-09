МИД сообщил о трех сотнях ожидающих эвакуации из Газы российских детей

Вывоз россиян блокирует Израиль

В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Вывоза из опасной зоны ожидают около трехсот несовершеннолетних россиян, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Захарова подчеркнула, что эти дети уже месяц находятся в условиях блокады. Ранее дипломат заявила, что ее шокировали слова посла Израиля в Москве. Александр Бен Цви заявил, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель.

Захарова подчеркнула, что такая логика недопустима. В России не понимают, почему процесс эвакуации ее граждан, несмотря на усилия Москвы, не могут разблокировать, отметила дипломат. На прошлой неделе стало известно, что в списках на выезд из сектора газа значатся около 600 россиян.

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