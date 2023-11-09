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Байден поддержал соглашение актеров и продюсеров об окончании забастовки

20:50
  • четверг
  • 09 ноября 2023

По словам президента, теперь шоу-бизнес продолжит рассказывать истории Америки

Многомесячная забастовка работников киноиндустрии позади: президент США Джо Байден поддержал заключение соглашения между актерской гильдией и продюсерами. В заявлении американского лидера сказано, что он "аплодирует SAG-AFTRA и AMPTP" за то, что они сообща и искренне работали над достижением договоренности.

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Байден считает, что теперь индустрия шоу-бизнеса продолжит рассказывать истории Америки. Заявление президента распространил Белый дом.

Гильдия киноактеров начала забастовку в июле после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Забастовки и пикеты проходили в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, акции поддержали такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.

После 118 дней забастовки Гильдия киноактеров сообщила о достижении "предварительного" соглашения с Альянсом кино и телепродюсеров США. Оно предусматривает, в частности, повышение минимальных зарплат, защита актеров от угрозы искусственного интеллекта, а также новый бонус за "участие в потоковом вещании", передает ТАСС.

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