Картину Пикассо "Женщина с часами" продали за $139,4 млн

Художник написал полотно в 1932 году

Информация о самом дорогом предмете изобразительного искусства, которое было продано на аукционе в этом году. За 139,4 миллиона долларов ушло полотно легендарного испанского художника Пабло Пикассо "Женщина с часами".

На картине изображена возлюбленная Пикассо французская модель Мари-Терез Вальтер - художник написал полотно маслом на холсте в 1932 году. Интересно, что с 1968 года произведение искусства находилось в частной коллекции.

Владелица Эмили Фишер Ландау в возрасте 102 лет скончалась в этом году, и картина пошла с молотка. Но для полотен Пикассо это не рекорд, на первом месте - "Алжирские женщины", 179 миллионов долларов.

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