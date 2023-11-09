Заложница ХАМАС погибла во время израильской бомбежки Газы

Еще один заложник ранен

Военнослужащая армии Израиля, находившаяся в заложниках в секторе Газа, погибла во время израильской бомбежки. Об этом объявило военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама".

По данным боевиков ХАМАС, еще один заложник в результате бомбардировки получил ранения. Ранее сообщалось, что в плену у палестинских радикалов остаются более 200 человек.

Как стало известно, США, Катар и Египет участвуют в переговорах по установлению трехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа для освобождения заложников. Предполагается, что сделка позволит доставить в Газу больше помощи, в том числе топливо. ХАМАС, в свою очередь, должен будет освободить около 10 гражданских заложников-иностранцев, передает "Интерфакс".

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