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Роспотребнадзор заявил о двукратном росте заболеваемости ковидом в России

21:58
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Пик заболеваемости приходится на каникулы и праздники

Двукратный рост заболеваемости ковидом в России за последние четыре недели зафиксировал  Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова отметила, что пик заболеваемости приходится на каникулы и праздники.

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Как заявила Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1", число заболевших коронавирусной инфекцией растет очень быстро. За последние четыре недели зафиксировано удвоение заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что большую роль играет то, как россияне защищаются от распространения вируса во время каникул и праздников. По словам Поповой, надо не ожидать пика заболеваемости, а готовиться к нему. Рост зависит от очень многих факторов: от праздников, от каникул, от активных миграционных процессов, заключила глава ведомства.

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