Экономист Юшков: США политическими инструментами расчищают рынок сбыта СПГ

Санкции - исключительно коммерческая история

Есть ли у Соединенных Штатов реальные возможности помешать реализации проекта "Арктик СПГ-2"? Рискнет ли Вашингтон пойти на криминальные шаги, подобные терактам на газопроводах "Северный поток"? И как в целом складывается сегодня ситуация на рынке энергоресурсов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Санкции - исключительно коммерческая история. Американцы политическими инструментами расчищают рынок сбыта. Россия сейчас - второй по объемам поставщик СПГ на европейский рынок, уступая как раз США. Более того, если бы Вашингтон хотел навредить России как государству, они бы такие санкции не вводили. Потому что государство не пострадает, даже если таких проектов, как "Ямал СПГ" или "Арктик СПГ-2", вообще не будет. Они бьют по конкретным компаниям, чтобы помочь своим поставщикам", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео

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