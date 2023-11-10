Дивный новый мир: дипфейк-технологии становятся все популярнее

Большая коммерция не могла упустить подобный шанс

Кругом одни виртуальные персонажи. А поговорить-то и не с кем... Стоят недорого, зарплаты не просят, на больничный не уходят и готовы вкалывать круглые сутки! Новый тренд задают китайские платформы электронной коммерции. Пока эксперты пугают граждан подвигами искусственного интеллекта, в КНР виртуальные блогеры тоннами впаривают публике товары со скидками и без.

Дипфейк-технологии кого только не запускали в сеть - политиков, популярных артистов. Все это носило характер розыгрыша, развлечения. Большая коммерция не могла упустить подобный шанс - и вот в Китае уже обсуждают проблему: популярные живые блогеры, продвигающие разные товары, отстают от виртуальных клонов.

Издание Technology Review утверждает, что клон популярного блогера, вкалывая сутки напролет, может продать товаров на миллиард долларов. Ничего себе обороты! Живой продавец за год не наторгует.

Команды, создающие виртуальных продавцов, изучают мимику, особенности речи, жестикуляцию, применяют технологию преобразования текста в речь. И - готов неутомимый торговец. Китайская компания Silicon Intelligence может сделать базовый клон любого блогера всего за 1000 с небольшим долларов. Достаточно прислать несколько минут видео с выступлением. Продвинутая версия может отвечать на комментарии аудитории.

К 2025 году Китай начнет производство роботов-гуманоидов. Но мы-то тоже не отстаем. Одним из героев выставки "Россия" на ВДНХ стал робот-гуманоид Арди. Родом из Перми. Пермяк выражает эмоции - чем не друг, чем не собеседник?

В Лос-Анджелесе роботы-киноиды, то есть собакообразные, уже успешно борются с преступностью. Вооруженный гражданин захватил автобус - и полицейские, дабы не рисковать личным составом, отправили к нему робота-пса. Преступник до того изумился разгулу технологий, что сдался без единого выстрела.

А китайское информагентство "Синьхуа" выпускает в эфир виртуальную телеведущую. Добро пожаловать в дивный новый мир!

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