Президент заслушал доклады о ходе специальной военной операции
Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. В Ростов-на-Дону президент прилетел по завершении официального визита в Казахстан.
Верховного главнокомандующего сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.
Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции. Также Владимиру Путину показали новейшие образцЫ техники. В том числе - мотовездеход, который можно использовать для выполнения разных задач, от разведки до перевозки людей и грузов по бездорожью.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"