Президент заслушал доклады о ходе специальной военной операции

Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. В Ростов-на-Дону президент прилетел по завершении официального визита в Казахстан.

Верховного главнокомандующего сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции. Также Владимиру Путину показали новейшие образцЫ техники. В том числе - мотовездеход, который можно использовать для выполнения разных задач, от разведки до перевозки людей и грузов по бездорожью.

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