Бойцы на БМД вплотную приблизились к позициям радикалов

Российские войска в зоне СВО поразили восемь районов скопления живой силы и техники противника, а также - четыре командно-наблюдательных пункта на краснолиманском участке фронта. Средства ПВО сбили два вражеских беспилотника в районе Кременной.

Кроме того, уничтожены три танка, четыре БМП, четыре автомобиля и две американских гаубицы М777. Потери ВСУ составили до 160 боевиков.

На артемовском направлении наблюдательный пункт и пехоту ВСУ уничтожила бронегруппа костромских десантников. Бойцы на БМД вплотную приблизились к позициям радикалов. Огонь по неприятелю вели прямой наводкой, короткими очередями с расстояния всего полкилометра. Корректировали удары с помощью квадрокоптера. Финальной точкой для врага стал пуск противотанковой ракеты из ПТРК "Фагот", который установлен на боевой машине десанта.

На южнодонецком направлении опорные пункты и бронетехнику националистов уничтожили ударные вертолеты Ка-52. Экипажи "Аллигаторов" провели полеты ночью, держались как можно ближе к земле на предельно малых высотах, чтобы не попасть в зону работы вражеских ПВО. Все действия летчиков отработаны до автоматизма - ракеты точно поразили намеченные цели. После выполнения задачи "Аллигаторы" благополучно вернулись на аэродром базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"