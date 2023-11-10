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В Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов в ходе СВО

08:45
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Гвардии рядовой Андрей Ушаков спас раненых из горящей бронемашины

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Младший сержант Павел Лаптев с подчиненными обнаружил группу украинских диверсантов и внезапно атаковал противника. Десять радикалов и одна единица военной техники были уничтожены. Три националиста сдались в плен и позже сообщили о дислокации вражеской артиллерии, по позициям которой и был нанесен удар.

Гвардии рядовой Андрей Ушаков спас раненых из горящей бронемашины, по которой нанес удар вражеский беспилотник. Помощь Андрея пришла вовремя - уже через несколько минут неприятель начал бить по нашей колонне артиллерией. Смелые действия Ушакова сохранили жизнь его товарищам.

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