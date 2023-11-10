В Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов в ходе СВО

Гвардии рядовой Андрей Ушаков спас раненых из горящей бронемашины
Минобороны России представило новых героев спецоперации.
Младший сержант Павел Лаптев с подчиненными обнаружил группу украинских диверсантов и внезапно атаковал противника. Десять радикалов и одна единица военной техники были уничтожены. Три националиста сдались в плен и позже сообщили о дислокации вражеской артиллерии, по позициям которой и был нанесен удар.
Гвардии рядовой Андрей Ушаков спас раненых из горящей бронемашины, по которой нанес удар вражеский беспилотник. Помощь Андрея пришла вовремя - уже через несколько минут неприятель начал бить по нашей колонне артиллерией. Смелые действия Ушакова сохранили жизнь его товарищам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"