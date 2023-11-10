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Путин поздравил полицейских с Днем сотрудников органов внутренних дел

08:56
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Президент поблагодарил их за мужество, проявленное при проведении спецоперации

В России сегодня - День сотрудника органов внутренних дел. Полицейские стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан и стабильность в обществе. Не взирая на опасность и риск, приходят на помощь в самых сложных, зачастую чрезвычайных ситуациях - отметил Владимир Путин в своем поздравлении, адресованном работникам и ветеранам ведомства.

Президент также поблагодарил сотрудников полиции за мужество, проявленное при проведении спецоперации, и обозначил задачи, которые стоят перед МВД.

"Сегодня с появлением новых угроз национальной безопасности в динамично меняющемся мире серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Подчеркну: приоритеты вашей деятельности были и остаются неизменными. Это прежде всего защита прав и законных интересов наших граждан. Это надежное обеспечение общественной безопасности и беспощадная борьба с преступностью. Особенно важна ваша эффективная работа в новых субъектах федерации - в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Наши граждане видят в вас свою защиту и опору. И ваш долг - сделать все необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости", - указал президент.

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