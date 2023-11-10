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На гавайском острове вода окрасилась в необычный цвет

09:06
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Ученые пытаются понять причину изменений

Необычное явление природы изучают на гавайском острове Мауи. Один из прибрежных водоемов на территории природного заповедника неожиданно окрасился в пурпурно-розовый цвет.

Туристы любуются живописной картиной, а ученые пытаются понять причину изменений. Вначале полагали, что источником нехарактерного оттенка являются токсичные водоросли.

Но сейчас приоритетная версия иная: в результате засухи расплодились галобактерии - микроорганизмы, которые обитают в водоемах с высоким содержанием соли.

Специалисты рекомендуют людям не заходить в воду, не ловить рыбу и не допускать на водопой домашний скот.

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Остров Мауи
Остров Мауи
Остров Мауи
Остров Мауи
Остров Мауи
Остров Мауи
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