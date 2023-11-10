Закон и порядок: как работают в России сотрудники правоохранительных органов

Только в этом году более 800 сотрудников МВД были награждены госнаградам

Мотопатруль ДПС в Новокузнецке прибывает на место происшествия. Из окна второго этажа свисает совсем еще маленький ребенок. Москитную сетку он уже вытолкал на улицу. На просьбы стоящих внизу взрослых вернуться в комнату не реагирует. Лейтенант полиции Кирилл Корчагин, не раздумывая, карабкается по фасаду, чтобы его спасти.

"Устроился я в полицию после армии. Хотел помогать людям. Именно в ГАИ, потому что самое мобильное подразделение. Быстрее всех оказывается на местах преступления", - рассказывает Кирилл.

А это Томск. Здесь полицейскому тоже пришлось демонстрировать чудеса смелости и акробатики. Из квартиры на четвертом этаже доносились крики о помощи, но дверь никто не открывал. Прибывшим патрульным жильцы рассказали, что там живет пожилой мужчина. Сержант полиции Артем Гостев принял решение пробраться в квартиру через соседский балкон. Оказалось, что у пенсионера случился инсульт. Полицейские на носилках перенесли больного к подоспевшей скорой помощи. Благодаря решительности стражей порядка мужчине оказали помощь вовремя.

"Когда помогаешь человеку, на душе становится как-то спокойно. Я и дальше буду служить своему городу, своему народу", - обещает Артем.

Подобных историй - десятки. Накануне Дня МВД особо отличившихся сотрудников полиции при спасении погибавших наградил глава ведомства. Владимир Колокольцев отметил, что героизм - это черта людей с особым нравственным стержнем. И особо выделил стражей порядка, которые несут службу в новых регионах: "Они ежедневно смотрят в лицо опасности, подвергаются обстрелам, предотвращают диверсии со стороны киевского режима. При этом делают все возможное для эффективного противодействия преступности, защиты прав и свобод граждан, обеспечения их безопасности".

Зачастую сотрудники полиции - именно те, кто ближе всех оказался к месту ЧП. Вот автоинспекторы были на дежурстве и увидели пожар в многоквартирном доме. Прибывают на место и начинают эвакуацию людей, которые в панике не могут найти выход. Лейтенанты Антон Размыслов и Руслан Забоев спасли жизни двух человек, которые к тому времени уже потеряли сознание, и эвакуировали еще 50 жильцов. Говорят, ничего особенно не сделали.

Поздравляя с профессиональным праздником своих подчиненных, глава МВД отметил и их ежедневный труд.

"По ряду составов раскрываемость превысила 90 процентов, а по убийства и покушениям на убийства приблизилась к 100 процентному рубежу. Такого в истории еще не было", - указал Колокольцев.

Только в этом году более 800 сотрудников МВД были награждены госнаградам, а более 11 тысяч - ведомственными.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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