ВС России перехватили два беспилотника ВСУ над Крымом

Украина пытается нанести удары по российской территории

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Крымом. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве сообщили, что в течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Наряду с перехватом двух украинских дронов над Крымом еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ был уничтожен над территорией Тульской области, сообщает ТАСС.

1 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) за месяц уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения противника. В этом показателе — 37 самолетов Вооруженных сил Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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