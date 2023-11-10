На КПП "Рафах" подтвердили предстоящую эвакуацию россиян

Их пропустят из Газы в Египет

Из сектора Газа в пятницу, 10 ноября, эвакуируют первых 85 граждан России. Об этом рассказал представитель контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе анклава с Египтом.

Как уточнил собеседник РИА Новости, 594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП "Рафах" в пятницу. Среди них будут 85 человек, имеющих российское гражданство.

Всем, кто рассчитывает в этот день пересечь границу, предписано явиться на пункт к семи утра по местному времени.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в списках на эвакуацию из Газы много детей. Вывоза ожидают около 300 маленьких россиян.

Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула недопустимость затягивания процесса эвакуации россиян из Газы. Москва делает со своей стороны все необходимое, чтобы как можно скорее доставить сограждан в безопасное место.

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