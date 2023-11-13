Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Новолуние в Скорпионе
Овны
Свидания и встречи с противоположным полом глубоко вас взволнуют. Также этот день способен удивить поступлением весьма выгодных предложений о вложении денег.
Тельцы
Влюбленные представители знака могут скоро получить или сделать предложение руки и сердца. Тем, кому это не актуально, звезды обещают поддержку партнеров, членов семьи, коллег.
Близнецы
Представителей знака, работающих в больших коллективах, ждут веселые корпоративы. Но всем без исключения в ближайшие четыре недели стоит уделить внимание не веселью, а своему здоровью.
Раки
Вы, наконец, сможете расслабиться и позволить себе занятия для души. Сегодня хорошо начинать учебу, связанную с творчеством, придумывать сценарии праздников или просто отдыхать.
Львы
Важное событие ожидает вас дома: приедут гости или появится новый питомец. Если назрел вопрос о ремонте, именно сегодня стоит просчитать, в какую сумму он вам обойдется.
Девы
В следующие тридцать дней вы будете активно знакомиться, общаться, перемещаться по городу. Не потеряйте в этой суете самое главное - не отказывайтесь от своих интересов.
Весы
Новолуние в следующем знаке - это всегда предвестник перемен. На этот раз речь идет о получении выгоды, подписании договоров, устройстве на более денежную работу.
Скорпионы
Какой еще знак будет радоваться Новолунию тринадцатого числа, да еще в понедельник? Только этот! В течение дня обращайте внимание на все новое, приходящее в вашу жизнь.
Стрельцы
Необычные переживания этого дня связаны с Новолунием в Скорпионе. Если вы верите в гадания, попробуйте сегодня заглянуть в будущее. Если нет - поработайте с интуицией.
Козероги
Мистический день, когда легко мечтать, созерцать, искать знаки судьбы. Сделайте сегодня тайное доброе дело, пожертвуйте анонимно деньги - ваша карма скажет вам спасибо.
Водолеи
Сегодняшнее Новолуние в Скорпионе на руку представителям знака, мечтающим о новой работе или смене профессии. Можно начинать поиски, ходить на собеседования и встречи.
Рыбы
Прекрасный момент для начала учебы, экзаменов, изучения иностранных языков. Влюбленные представители знака могут соглашаться на знакомство с родителями своих избранников.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"