Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Новолуние в Скорпионе

Овны

Свидания и встречи с противоположным полом глубоко вас взволнуют. Также этот день способен удивить поступлением весьма выгодных предложений о вложении денег.

Тельцы

Влюбленные представители знака могут скоро получить или сделать предложение руки и сердца. Тем, кому это не актуально, звезды обещают поддержку партнеров, членов семьи, коллег.

Близнецы

Представителей знака, работающих в больших коллективах, ждут веселые корпоративы. Но всем без исключения в ближайшие четыре недели стоит уделить внимание не веселью, а своему здоровью.

Раки

Вы, наконец, сможете расслабиться и позволить себе занятия для души. Сегодня хорошо начинать учебу, связанную с творчеством, придумывать сценарии праздников или просто отдыхать.

Львы

Важное событие ожидает вас дома: приедут гости или появится новый питомец. Если назрел вопрос о ремонте, именно сегодня стоит просчитать, в какую сумму он вам обойдется.

Девы

В следующие тридцать дней вы будете активно знакомиться, общаться, перемещаться по городу. Не потеряйте в этой суете самое главное - не отказывайтесь от своих интересов.

Весы

Новолуние в следующем знаке - это всегда предвестник перемен. На этот раз речь идет о получении выгоды, подписании договоров, устройстве на более денежную работу.

Скорпионы

Какой еще знак будет радоваться Новолунию тринадцатого числа, да еще в понедельник? Только этот! В течение дня обращайте внимание на все новое, приходящее в вашу жизнь.

Стрельцы

Необычные переживания этого дня связаны с Новолунием в Скорпионе. Если вы верите в гадания, попробуйте сегодня заглянуть в будущее. Если нет - поработайте с интуицией.

Козероги

Мистический день, когда легко мечтать, созерцать, искать знаки судьбы. Сделайте сегодня тайное доброе дело, пожертвуйте анонимно деньги - ваша карма скажет вам спасибо.

Водолеи

Сегодняшнее Новолуние в Скорпионе на руку представителям знака, мечтающим о новой работе или смене профессии. Можно начинать поиски, ходить на собеседования и встречи.

Рыбы

Прекрасный момент для начала учебы, экзаменов, изучения иностранных языков. Влюбленные представители знака могут соглашаться на знакомство с родителями своих избранников.

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