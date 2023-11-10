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Риелтор спрогнозировала снижение уровня цен на "вторичку"

09:12
  • пятница
  • 10 ноября 2023

К началу 2024 года стоимость упадет на 20 процентов

Повышение процентной ставки ЦБ привело к существенному снижению уровня цен на вторичном рынке недвижимости. Об этом в ходе интервью изданию "Лента.ру" рассказала риелтор Юлия Усачева.

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Специалист назвала одной из наиболее вероятных причин значительного снижения цен на недвижимость принятые Банком России меры по стабилизации курса национальной валюты – в том числе повышение ключевой ставки.

"Мы зафиксировали падение стоимости на "вторичку" примерно на пять процентов", - отметила Усачева.

По словам риелтора, в ближайшее время темпы снижения стоимости на недвижимость ускорятся и достигнут к началу следующего года 20 процентов.     

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявлял о необходимости распространения программ льготной ипотеки на вторичном рынке недвижимости. При этом представитель регулятора отмечал, что реализация данной программы, вероятно, приведет к значительному снижению цен на "вторичку" в крупнейших городах России.   

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