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На Чукотке пропал самолет Ан-2

09:03
  • пятница
  • 10 ноября 2023

К поискам подключили спасателей

Самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на территории Чукотского автономного округа. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказали в региональных оперслужбах.

Воздушное судно, в котором находятся два члена экипажа и один пассажир, совершало полет по маршруту Певек — АС "Полярный" — Певек. В установленное время пилот не вышел на связь.

Известны последние координаты Ан-2, однако обнаружить сам самолет или установить с ним связь не удалось, сообщает ТАСС.

В пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций рассказали, что на поиски Ан-2 направлен вертолет Ми-8 со спасателями, а также вездеход и трекол, сообщает "Интерфакс".

Между тем Telegram-канал Mash сообщает, что пропавший самолет, по предварительной информации, потерпел крушение и упал перед сопкой в районе поселка Полярный. Судьба находившихся на борту воздушного судна людей пока неизвестна.

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Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
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