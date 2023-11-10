Япония ответила на выход России из соглашения по ликвидации ядерного оружия

Такой документ подписал российский премьер-министр

Токио испытывает сожаление в связи с решением Москвы прекратить действие российско-японского соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 10 ноября, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Политик попенял России на то, что это "было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке", сообщает РИА Новости.

Япония причислена к недружественным России странам, поскольку после начала российской специальной военной операции на Украине Токио открыто заявил о поддержке киевского режима и примкнул к рестрикциям против России. Москва предостерегала Токио от недружественных шагов, предупреждая о том, какой урон они наносят отношениям двух государств.

Вместе с тем глава японского правительства Фумио Кисида заявлял, что правительство Японии сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сейчас сложности в японско-российских отношениях.

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