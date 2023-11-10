В Крыму проходит традиционный "Бал хризантем"

Продлится он до конца ноября

Эти яркие ароматы и краски - кульминация крымской золотой осени. Последний привет уходящего сезона. Хризантемы - самые поздние цветы. 40 тысяч растений - словно бархатный ковер. Выставка юбилейная - 70-я по счету. В этом году представлено 452 сорта и гибридных формы. Большая часть - селекция Никитского ботанического сада.

"Называется сорт "Яблоки на снегу". Когда он был весь в бутонах, казалось, что цветки распустятся красноватыми. Но они распускаются абрикосово-розовыми, а потом становятся почти чисто белыми. Действительно - яблоки на снегу", - отметила Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС.

Судя по названиям - это настоящая сказка, где встречаются эльфы и феи, где можно поймать перо жар-птицы. Сотни необычных форм и оттенков - будто рисунки на японском кимоно. А цветочная поляна - словно спортивная арена. Фанатская трибуна - массовка из мелкоцветковых хризантем. Рядом семейный сектор, здесь те, кто на выставке впервые, это новинки сезона. В вип-ложе - королевские особы, победители "Бала хризантем" предыдущих лет.

Некоторые участники не пропускают ежегодный бал вот уже 70 лет. Например, "Феникс" - это один из первых крупноцветковых сортов в Никитском ботаническом саду, который еще в середине прошлого века привезли из Китая. До этого в Крыму выращивали только мелкие формы.

"Изначально хризантема является древнейшим цветочно-декоративным растением, которое возделывается человеком более 2,5 тысячи лет. Родиной является Китай и Япония, то есть юго-восточные страны. Впервые хризантема была интродуцирована в Никитский ботанический сад в 1812 году", - рассказала Альбина Золотарева, младший научный сотрудник лаборатории цветоводства НБС.

"Бал хризантем" традиционно длится до конца ноября. Правда, пик, когда распускаются все сорта, идет лишь несколько дней. Но этом году благодаря теплой осени цветение будет обильным и равномерным еще долго.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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