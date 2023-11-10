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Кэти Перри отсудила особняк у страдающего тяжелым заболеванием ветерана

10:11
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Суд встал на сторону поп-певицы

Американская певица Кэти Перри выиграла судебный процесс из-за спора на право владения особняком, который ранее принадлежал страдающему от заболевания головного мозга 83-летнему ветерану, передает издание The New York Post со ссылкой на анонимный источник.

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По данным издания, Верховный суд Лос-Анджелеса встал на сторону Перри и заключил, что в момент продажи поместья Весткотт находился "в здравом уме". Суд обязал ветерана возместить ущерб популярной певице за нарушение условий договора – сумма компенсации не разглашается.

Популярная певица и ее супруг – голливудский актер Орландо Блум – приобрели элитную недвижимость еще в 2020 году за 15 миллионов долларов. Однако спустя несколько недель после продажи бывший владелец особняка Карл Весткотт, страдающий тяжелейшим заболеванием головного мозга, отказался признавать действительность сделки. 

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