Это вынужденное решение

Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию подрыва "Северных потоков". Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Ведомство назвало это решение вынужденным, пояснив, что представители западных стран во всемирной организации оказались не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах", сообщает РИА Новости.

Главный аргумент западников – Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев ранее заявлял, что американские власти взорвали магистральный газопровод "Северный поток" для создания искусственного дефицита энергоносителей в странах ЕС. По его словам, главная причина диверсии на газовой нити – это стремление властей США решить свои экономические проблемы за счет других стран.

Российский лидер Владимир Путин назвал теракты на "Северных потоках" актом международного терроризма и допустил, что результатов расследования, к которому Россию не допускают, скорее всего, не будет.

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