В рамках выставки-форума "Россия" провели финальный показ спектакля "Трудный экзамен"

На сцене выступила труппа Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Тхабисимова

В Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ состоялся финальный показ спектакля "Трудный экзамен".

На сцене выступила труппа Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Тхабисимова. Именно этот коллектив стал обладателем Гран-при конкурса на лучшую постановку пьесы. Он проходил в рамках Всероссийского просветительского проекта "Знание. Театр". Всего он собрал более 2 тысяч заявок от школьных, студенческих и любительских коллективов.

"Мы просто воплощали идею, мы просто воплощали миссию, которую несет этот проект, что абсолютно любой ребенок, если он захочет попасть в театр, может это сделать, потому что театр дарит, помимо актерских способностей, помимо познания профессии театральной, он дарит самое главное - ощущение команды, ощущения себя в пространство как совершенно другого человека", - отметил Дмитрий Бикбаев, руководитель открытого театрального пространства "Арт-платформа".

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