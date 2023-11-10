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В Москве состоялась открытая встреча с участниками Всероссийских педагогических чтений

11:56
  • пятница
  • 10 ноября 2023

По итогам отборочного этапа были определены лучшие инициативы

На площадке Министерства науки и высшего образования состоялась открытая встреча с участниками Всероссийских педагогических чтений. В рамках этого проекта учителя и преподаватели со всей страны представили практики, которые помогут усовершенствовать образовательные процессы.

По итогам отборочного этапа были определены лучшие инициативы. Проходят чтения на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей". 

"Конкурс живой, конкурс настоящий - он помогает молодым людям, неравнодушным к судьбе конкретного села, учреждения, какой-то проблеме, высказать свои предложения, реализовать свои идеи. Это то, что объединяет нас во имя добрых дел, во имя будущего нашей многонациональной Родины", - указала Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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Встреча с участниками Всероссийских педагогических чтений
Встреча с участниками Всероссийских педагогических чтений
Встреча с участниками Всероссийских педагогических чтений
Встреча с участниками Всероссийских педагогических чтений
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