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В Китай из США вернулось семейство больших панд

12:03
  • пятница
  • 10 ноября 2023

В американской столице у них родился детеныш

Семейство больших панд вернулось на родину - семейная пара Мэйсян и Тяньтянь с 2000 года проживали в Вашингтоне, куда были отправлены Китаем в рамках так называемой "панда-дипломатии".

В американской столице у них родился детеныш. И вот теперь трех бамбуковых мишек пришлось отправить обратно. Спецборт с особо важными пассажирами приземлился в китайском Чэнду. Сообщается, что все они чувствуют себя хорошо. А политологи отмечают: репатриация панд - это видимый знак стремительного ухудшения отношений между КНР и США.

Пекин перестал продлевать договоры на проживание редких животных в американских зоопарках. В апреле из Мемфиса забрали панду по имени Я-Я. До конца следующего года страну покинут мишки, которые живут сейчас в Атланте и Сан-Диего.

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Семейство больших панд
Семейство больших панд
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Панда
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