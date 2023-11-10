В Китай из США вернулось семейство больших панд

В американской столице у них родился детеныш

Семейство больших панд вернулось на родину - семейная пара Мэйсян и Тяньтянь с 2000 года проживали в Вашингтоне, куда были отправлены Китаем в рамках так называемой "панда-дипломатии".

В американской столице у них родился детеныш. И вот теперь трех бамбуковых мишек пришлось отправить обратно. Спецборт с особо важными пассажирами приземлился в китайском Чэнду. Сообщается, что все они чувствуют себя хорошо. А политологи отмечают: репатриация панд - это видимый знак стремительного ухудшения отношений между КНР и США.

Пекин перестал продлевать договоры на проживание редких животных в американских зоопарках. В апреле из Мемфиса забрали панду по имени Я-Я. До конца следующего года страну покинут мишки, которые живут сейчас в Атланте и Сан-Диего.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"