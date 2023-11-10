Россия продолжает спецоперацию

В самом начале украинского контрнаступления в июне Вооруженные силы Украины должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ВС России нарушили эти планы. Такое заявление сделал украинский штурмовик, назвавшийся Степаном.

Как пишет Figaro, боец ВСУ рассказал, что российская армия заставила противника "в спешном порядке менять" изначальные планы, поскольку "русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда".

Планировалось, что ВСУ нанесет основной удар в Херсонской области, приурочив его ко "Дню Д" — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году. Но в конечном счете Россия сорвала все планы киевского режима, рассказал военнослужащий ВСУ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что стратегические партнеры Украины – США и ЕС – ни при каких условиях не смогут одержать победу над ВС России. Спикер Кремля подчеркнул, что "всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия намерена предпринять новое наступление и добиться результата до конца года. При этом уже определены конкретные города и направления, по которым пойдут атаки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"