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В ВСУ заявили, что маневр России сорвал украинское контрнаступление

10:23
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию

В самом начале украинского контрнаступления в июне Вооруженные силы Украины должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ВС России нарушили эти планы. Такое заявление сделал украинский штурмовик, назвавшийся Степаном.

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Как пишет Figaro, боец ВСУ рассказал, что российская армия заставила противника "в спешном порядке менять" изначальные планы, поскольку "русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда".

Планировалось, что ВСУ нанесет основной удар в Херсонской области, приурочив его ко "Дню Д" — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году. Но в конечном счете Россия сорвала все планы киевского режима, рассказал военнослужащий ВСУ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что стратегические партнеры Украины – США и ЕС – ни при каких условиях не смогут одержать победу над ВС России. Спикер Кремля подчеркнул, что "всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия намерена предпринять новое наступление и добиться результата до конца года. При этом уже определены конкретные города и направления, по которым пойдут атаки.

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