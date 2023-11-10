На Чукотке возбудили дело по факту жесткой посадки Ан-2

На борту находились три человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке.

Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, сообщили в Восточном следственном управлении на транспорте СК.

Обстоятельства и причины ЧП выясняются. На месте работают следователи. Также проверку начала транспортная прокуратура.

Самолет пока не нашли. Непогода усложняет поиски пропавшего самолета. Предварительно на борту находились два члена экипажа и пассажир. Их судьба пока неизвестна.

Грузовой самолет Ан-2 компании "Стриж авиа" пропал утром 10 ноября. Он следовал по маршруту Певек – Полярный Чукотского автономного округа. По информации telegram-канала Shot, самолет перевозил 150 килограммов груза, предназначенного для жителей Полярного.

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