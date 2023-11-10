Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан

Информации о жертвах нет

Военнослужащие ЦАХАЛ начали штурм лагеря беженцев "Аль-Арруб" на Западном берегу реки Иордан, передает новостной телеканал Al Jazeera.

В ходе очередного рейда ЦАХАЛ на Западном берегу Иордана между израильскими военными и боевиками палестинского движения ХАМАС произошли интенсивные бои, указал корреспондент телеканала.

Ранее истребители ВВС Израиля атаковали лагерь беженцев "Джебалия" в секторе Газа. В результате серии массированных авиаударов погибло как минимум 400 палестинцев. Среди них преобладают женщины и дети.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"