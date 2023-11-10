Киев не оставляет мечту о евроинтеграции

Украина во всех отношениях не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе. Такое мнение в пятницу, 10 ноября, высказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

По мнению политика, "начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция". Орбан подчеркнул, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", сообщает РИА Новости.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку нынешняя провалилась. Он уточнил, что такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин рассказал, почему руководство ЕС закрывает глаза на царящую на Украине коррупцию и практически разрушенную экономику.

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