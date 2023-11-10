ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Орбан заявил о неготовности Украины к переговорам по членству в ЕС

10:43
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Киев не оставляет мечту о евроинтеграции

Украина во всех отношениях не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе. Такое мнение в пятницу, 10 ноября, высказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

По мнению политика, "начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция". Орбан подчеркнул, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", сообщает РИА Новости.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку нынешняя провалилась. Он уточнил, что такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин рассказал, почему руководство ЕС закрывает глаза на царящую на Украине коррупцию и практически разрушенную экономику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Виктор Орбан
Виктор Орбан
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.