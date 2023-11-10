Нью-Йорк бурлит, в Госдепе жалуются: политика вокруг ближневосточного конфликта

В Белом доме попросили израильских коллег быть "более рассудительными" в выборе целей

Пропалестинские активисты, проникнув в редакцию New York Times, принимаются зачитывать имена жителей Газы, погибших под бомбежками. В руках у протестующих - свежий номер газеты под названием "Военные преступления Нью-Йорка". Другая группа защитников Палестины в этот момент громит штаб-квартиру крупнейшей инвестиционной компании, в адрес владельцев летят обвинения в спонсировании палестино-израильского конфликта.

Нью-Йорк бурлит. Протестная волна накрыла десятки улиц. Люди крушили фасады, писали лозунги прямо на машинах полицейских, размахивали палестинскими флагами. Досталось и Камале Харрис, которая вела мероприятие в одном из отелей Бостона. Полицейским пришлось буквально выносить на руках из здания пропалестинского активиста. Протестующие появились и во время выступления Джо Байдена перед автомобильным профсоюзом.

Оказавшийся между двух огней, Палестиной и Израилем, американский президент, кажется, запутался в прямом смысле. Свои претензии к главе Белого дома высказывают уже все кому не лень.

В Госдепе жалуются, что вынуждены терпеть нервные срывы послов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Дошло до того, что самому госсекретарю Блинкену и его заму Нуланд лично приходится успокаивать дипломатов, устраивая эмоциональную разрядку, сообщает телеканал CBS. На другой чаше весов - отношения с арабским миром, который дал понять, что глубоко возмущен гуманитарным кризисом в секторе Газа.

"США и сионистский режим тонут в болоте, которое сами же и создали, и все сообщения, которые они нам посылают, проистекают из страха. Они хотят любыми способами спасти себя и узурпировавший власть сионистский режим от гибели. Правда в том, что они знают, что попали в затруднительное положение, и просят нас помочь найти выход", - заявил министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани.

В Белом доме даже попросили израильских коллег быть "более рассудительными" в выборе целей, пишет NYT. Совет безопасности ООН сегодня созвал очередное заседание. "Десятка" непостоянных членов организации разрабатывает собственный документ, который, как ожидается, будет включать положения из предыдущих проектов резолюций.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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