Нью-Йорк бурлит, в Госдепе жалуются: политика вокруг ближневосточного конфликта

В Белом доме попросили израильских коллег быть "более рассудительными" в выборе целей
Пропалестинские активисты, проникнув в редакцию New York Times, принимаются зачитывать имена жителей Газы, погибших под бомбежками. В руках у протестующих - свежий номер газеты под названием "Военные преступления Нью-Йорка". Другая группа защитников Палестины в этот момент громит штаб-квартиру крупнейшей инвестиционной компании, в адрес владельцев летят обвинения в спонсировании палестино-израильского конфликта.
Нью-Йорк бурлит. Протестная волна накрыла десятки улиц. Люди крушили фасады, писали лозунги прямо на машинах полицейских, размахивали палестинскими флагами. Досталось и Камале Харрис, которая вела мероприятие в одном из отелей Бостона. Полицейским пришлось буквально выносить на руках из здания пропалестинского активиста. Протестующие появились и во время выступления Джо Байдена перед автомобильным профсоюзом.
Оказавшийся между двух огней, Палестиной и Израилем, американский президент, кажется, запутался в прямом смысле. Свои претензии к главе Белого дома высказывают уже все кому не лень.
В Госдепе жалуются, что вынуждены терпеть нервные срывы послов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Дошло до того, что самому госсекретарю Блинкену и его заму Нуланд лично приходится успокаивать дипломатов, устраивая эмоциональную разрядку, сообщает телеканал CBS. На другой чаше весов - отношения с арабским миром, который дал понять, что глубоко возмущен гуманитарным кризисом в секторе Газа.
"США и сионистский режим тонут в болоте, которое сами же и создали, и все сообщения, которые они нам посылают, проистекают из страха. Они хотят любыми способами спасти себя и узурпировавший власть сионистский режим от гибели. Правда в том, что они знают, что попали в затруднительное положение, и просят нас помочь найти выход", - заявил министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани.
В Белом доме даже попросили израильских коллег быть "более рассудительными" в выборе целей, пишет NYT. Совет безопасности ООН сегодня созвал очередное заседание. "Десятка" непостоянных членов организации разрабатывает собственный документ, который, как ожидается, будет включать положения из предыдущих проектов резолюций.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"