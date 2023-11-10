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Собянин: Более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики в Москве – цифровое

11:17
  • пятница
  • 10 ноября 2023

С 2011 года лучевая диагностика в Москве прошла огромный путь

Более 2,3 тысячи единиц цифровой техники применяется для проведения лучевой диагностики в столице, сообщил Сергей Собянин. По его словам, сегодня более 90% оборудования – цифровое. Мэр напомнил, что с 2011 года лучевая диагностика в Москве прошла огромный путь – количество проводимых исследований и возможности рентгенологов по анализу снимков увеличились в разы.

"Если раньше врачебного заключения по снимку приходилось ждать больше суток, то сейчас скорость подготовки протокола сократилась до часа – после чего он сразу попадает в электронную медкарту пациента", – отметил мэр.

Более подробно о модернизации службы лучевой диагностики в столице можно прочитать на сайте мэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве. Благодаря "флагманам" столичные хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций. Большая часть операций выполняется малоинвазивными методами. Также отработана четкая медицинская логистика.

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