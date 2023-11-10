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Собянин: Около 3,8 тыс. человек получили квартиры по программе реновации в октябре

11:07
  • пятница
  • 10 ноября 2023

С начала года готово 40 новостроек

Около 3,8 тысячи человек получили квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации в октябре 2023 года, рассказал Сергей Собянин. По его словам, с начала года готово 40 новостроек, переезжать начали жители 248 старых домов.

"Это порядка 36 тысяч москвичей из 47 районов и поселений столицы", - отметил мэр.

По словам Собянина, в этом году в разных районах города началось строительство 107 многоэтажек.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что в домах по программе реновации реализовано уже 100 помещений под различные предприятия. Чаще всего на первых этажах размещаются магазины, аптеки, кафе и сервисно-бытовые услуги.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 года. В нее включено 5175 домов.

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